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Нужно больше центров. Кабмин поручил Киеву ускорить вакцинацию населения

Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство поручило Киевской городской государственной администрации ускорить вакцинацию населения столицы от коронавируса. Уже с 1 ноября Киев официально попадет в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила столичным властям обеспечить максимальное число работающих пунктов прививки и центров вакцинации.

Также власти Киева должны задействовать максимально возможное количество медицинских бригад для проведения активной вакцинации населения от COVID-19.

Напомним, власти Киева решили ввести дополнительные карантинные ограничения с 1 ноября. В частности, несовершеннолетним запретили ходить в ТРЦ без вакцинированных родителей.

Кроме того, общественный транспорт Киева будет только для вакцинированных и тех, кто будет иметь отрицательный тест на коронавирус.

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КиевВакцинацияКоронавирус