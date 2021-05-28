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Одеса теж відкриває центр вакцинації від COVID: де і хто може отримати щеплення

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Одеса, П'ятниця 28 травня 2021 12:52
Одеса теж відкриває центр вакцинації від COVID: де і хто може отримати щеплення Фото: вакцинація в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Цими вихідними центр вакцинації від COVID відкривається і в Одесі. Він діятиме з 30 травня на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".

Про це в Facebook повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що центр вакцинації відкриється на стадіоні Одеської юракадемії за адресою Фонтанська дорога, 23.

"Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди у віці 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час", - йдеться в повідомленні.

Центр вакцинації працюватиме з 09:00 до 17:00. Очікувана кількість щеплень за день - від 250 до 300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 29 травня в Києві запустять великий центр вакцинації від COVID на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Він знаходиться в районі станції метро "Лівобережна".

Крім того, з 29 травня запрацює центр вакцинації у Львові, який знаходиться на стадіоні "Арена Львів".

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