Одеса теж відкриває центр вакцинації від COVID: де і хто може отримати щеплення

Цими вихідними центр вакцинації від COVID відкривається і в Одесі. Він діятиме з 30 травня на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".

Про це в Facebook повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що центр вакцинації відкриється на стадіоні Одеської юракадемії за адресою Фонтанська дорога, 23.

"Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди у віці 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час", - йдеться в повідомленні.

Центр вакцинації працюватиме з 09:00 до 17:00. Очікувана кількість щеплень за день - від 250 до 300.