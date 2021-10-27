В Одеському COVID-центрі киснева криза: пацієнтів перевозять в інші лікарні

Відзначається, що прямо зараз медики перевозять пацієнтів з відділення обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вул. Миколи Міхновського, в інший стаціонар - на вул. Ядова.

Причина екстреної евакуації - гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню, а на Міхновського кисню немає зовсім.

Всього медики мають намір перевезти в лікарню на Ядова 43 пацієнта з коронавірусом. Стан хворих - від легкого до виключно важкого. Перенаправлення пацієнтів здійснюють бригади швидкої допомоги.

Також відомо, що для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції співробітники ДТЕК «Одеські електромережі» доставили на місце потужний електрогенератор.

Завідуюча інфекційним відділенням зазначила, що кисень витрачається дуже швидко через велику кількість хворих. В середньому, в день йде по 2 тонни кисню.