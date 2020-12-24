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Опубліковано план COVID-вакцинації населення в Україні

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні опублікували план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів та має 9 груп ризику.

Відповідний план опубліковано на сторінці МОЗу в Facebook.

В план входять 9 пріоритетних груп: медпрацівники; військовослужбовці; працівники соціальної сфери; особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких установ; літні люди (60+ років); працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

А також вчителі та інші працівники сфери освіти; особи у віці від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями; люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах і працівники цих установ.

Пріоритетність пенсіонерів може змінитись на основі остаточної інформації про безпеку, ефективність та переносимість вакцин людьми похилого віку.

Фото: план вакцинації українців від коронавірусу (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Нагадаємо, у МОЗ назвали головні фактори, від яких будуть відштовхуватись для отримання вакцини від коронавірусу. Головним фактором є доступність вакцини.

Зазначимо, Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.

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