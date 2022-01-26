"Помаранчева" зона скоротилася. МОЗ оновив карантинну карту: ситуація в областях

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на ранок, 26 січня "помаранчева" зона скоротилася, при цьому у "червоній" все ще перебуває одна область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
На сьогодні лише Івано-Франківська область перебуває у зоні найжорсткіших карантинних обмежень. Однак від завтра до неї долучиться і Рівненська.
Наразі ця карантинна зона є найбільшою та охоплює такі області:
У цій зоні наразі перебуває Київ та ще 10 регіонів (сьогодні до неї долучилася Харківська область, яка ще вчора була "помаранчевою"):
Нагадаємо, в Тернополі від сьогодні, 26 січня посилять карантинні обмеження.
Додамо, через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області.