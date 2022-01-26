"Помаранчева" зона скоротилася. МОЗ оновив карантинну карту: ситуація в областях

"Червона" зона

На сьогодні лише Івано-Франківська область перебуває у зоні найжорсткіших карантинних обмежень. Однак від завтра до неї долучиться і Рівненська.

"Помаранчева" зона

Наразі ця карантинна зона є найбільшою та охоплює такі області:

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні наразі перебуває Київ та ще 10 регіонів (сьогодні до неї долучилася Харківська область, яка ще вчора була "помаранчевою"):