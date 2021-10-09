Наступного тижня Херсонська область може стати "червоною". Це розгляне Держкомісія

Херсонська область може перейти в "червону" зону карантину наступного тижня. Цей розгляне Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Глава МОЗ знаходиться в Херсонській області у зв'язку зі значним поширенням в регіоні коронавірусу. Міністр відвідав кілька лікарень регіону та центри масової вакцинації.

Під час спілкування з журналістами Ляшко не виключив перехід Херсонської області в "червону" зону карантину через ситуацію з коронавірусом. За його словами, остаточну крапку в це поставить Держкомісія з питань ТЕБ і НС. Орієнтовно вона збереться 12-13 жовтня.

Ляшко також зазначив, що в одній з лікарень області побачив повністю зайняте реанімаційне відділення. Однак серед пацієнтів не було жодного вакцинованого.

"Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти тяжкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація. Потрібно розуміти, що ризик захворіти значно страшніший, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації, які в більшості випадків проходять через добу", - підкреслив глава МОЗ.