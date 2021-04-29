Пандемія не закінчилася, вона прискорилася, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, останнім часом фіксують прискорення темпом поширення вірусу.
Про це заявив глава Панамериканського регіонального відділення ВООЗ Карісса Етьєн, передає Reuters.
За його словами, переломити ситуацію можуть допомогти справедливий доступ до вакцин та ефективні профілактичні заходи.
"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією... у кількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році. Це показує, що ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", - заявив Етьєн.
Нагадаємо, минулого тижня в Індії чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.
Також РБК-Україна писало, що в ВООЗ назвали причину спалаху COVID в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації і більш поширення більш заразних штамів вірусу.