Пандемія може завершитися у 2022 році. Про це свідчать три фактори, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи варто українцям розраховувати на завершення пандемії коронавірусу. За його словами, нараз можна з обережним оптимізмом прогнозувати перемогу над COVID-19 у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір " Свободи слова на ICTV ".

"Чи варто розраховувати на завершення епідемії? Я назву декілька факторів: поява вакцини, поява препаратів прямої противірусної дії, зменшення агресивності штаму. Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - сказав міністр у відповідь на питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Ляшко зазначив, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії, якими лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.