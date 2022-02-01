Пандемия может завершиться в 2022 году. Об этом свидетельствуют три фактора, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам рассчитывать на завершение пандемии коронавирус. По его словам, сейчас можно с осторожным оптимизмом прогнозировать победу над COVID-19 в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир " Свободы слова на ICTV ".

"Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия",- сказал министр ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Ляшко отметил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с COVID-19.