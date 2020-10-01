Париж планують оголосити зоною максимальної небезпеки з-за COVID

Столицю Франції Париж можуть оголосити зоною максимальної небезпеки, якщо в місті офіційно підтвердиться погіршення ситуації з COVID. Рішення може бути прийняте вже в понеділок, 5 жовтня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, передає Le Figaro.

"Необхідно, щоб дані були підтверджені або спростовані найближчими днями", - заявив Віра.

У разі оголошення Парижа зоною максимальної небезпеки, в місті будуть обмежені соціальні контакти між людьми, а також закриються всі бари.

Минулого тижня Веран закликав громадян мінімізувати соціальні взаємодії із-за погіршення ситуації з COVID-19.

Нагадаємо, у Франції посилили карантин. Країну поділили на три зони, виходячи з середньої захворюваності.

Крім того, у Франції зафіксований антирекорд по добовому приросту нових випадків зараження коронавірусом.

Також влада Парижа прийняли рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста.