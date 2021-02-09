Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні зареєструють COVID-вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Очікується, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію вже цього тижня.

За словами Ляшка, планується, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні вже 11 лютого.

"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer. Вона повинна бути зареєстрована, бо в Україні ми дозволяємо використання лише зареєстрованих вакцин. А далі починається рутинний процес імунізації", - сказав він.