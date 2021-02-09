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Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні зареєструють COVID-вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Очікується, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію вже цього тижня.

Про це йшлося на форумі "Україна 30".

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За словами Ляшка, планується, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні вже 11 лютого.

"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer. Вона повинна бути зареєстрована, бо в Україні ми дозволяємо використання лише зареєстрованих вакцин. А далі починається рутинний процес імунізації", - сказав він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів розмову з главою компанії Pfizer Альбертом Бурлою. Глава Pfizer пообіцяв якнайшвидше доставити COVID-вакцину в Україну.

Як відомо, Україна має отримати COVID-вакцини від чотирьох виробників. Все що про них відомо, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, компанія Pfizer планує вдвічі скоротити час випуску вакцини від коронавірусу, щоб пришвидшити постачання країнам.

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