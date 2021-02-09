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Pfizer на этой неделе подаст документы на регистрацию вакцины в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют COVID-вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию уже на этой неделе.

Об этом шла речь на форуме "Украина 30".

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По словам Ляшко, планируется, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине уже 11 февраля.

"Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин. А дальше начинается рутинный процесс иммунизации", - сказал он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел разговор с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой. Глава Pfizer пообещал как можно быстрее доставить COVID-вакцину в Украину.

Как известно, Украина должна получить COVID-вакцины от четырех производителей. Все что о них известно, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Добавим, компания Pfizer планирует вдвое сократить время выпуска вакцины от коронавируса, чтобы ускорить поставки странам.

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