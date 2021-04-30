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Pfizer починає експорт вакцини в Мексику

Автор: Наталья Скороход

Вакцина Pfizer з'явиться в Мексиці вже на цьому тижні. У США вже почали відвантаження вакцини.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело повідомило виданню, що поставка вакцини, виробленої на заводі Pfizer в штаті Мічиган, стала першим випадком, коли виробник поставив вакцину за кордон з американських підприємств після того, як в кінці березня закінчився термін дії обмеження Трампа на експорт доз.

На даний момент компанія Pfizer відправила в Мексику більше 10 мільйонів доз вакцини, ставши найбільшим постачальником вакцини в цій країні.

Міністерство охорони здоров'я Мексики вже заявило, що на цьому тижні воно отримає 2 мільйони доз вакцини від Pfizer. У середу вони отримали більше мільйона доз з Бельгії, а на цьому тижні очікується ще близько мільйона.

У Pfizer кажуть, що будуть використовувати додаткові потужності на своїх підприємствах в США для доставки ін'єкцій за кордон. Також виробник ліків буде здійснювати поставки з Бельгії.

Компанія розраховує виробити до 2,5 мільярдів доз вакцини в 2021 році і вже підписала контракти про постачання більше мільярда доз вакцин з країнами по всьому світу.

Нагадаємо, у Франції вакциною Pfizer почнуть прищеплювати людей старше 18 років. Це торкнеться людей із зайвою вагою, для яких небезпечний коронавірус.

Раніше повідомлялося, що США надасть Індії фінансову допомогу в боротьбі з коронавірусом. Вашингтон виділяє Індії 100 млн доларів.

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