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На піку захворюваності в Україні буде до 5 тисяч випадків COVID-19 на добу, - Рубан

Автор: РБК-Україна

В Україні на піку захворюваності коронавірусом очікується від трьох до п'яти тисяч нових випадків щодня. Спалахи зараження будуть там, де не дотримуються карантинні правила.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він підкреслив, що сплески захворюваності будуть траплятися в організованих колективах та місцях недотримання карантину.

"Точкові сплески ми розглядаємо в організованих колективах - в дитячих дошкільних установах, школах і там, де не дотримуються карантинних правил. Такі сплески будуть протягом усього сезону", - пояснив Рубан.

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За словами Рубана, в зимовий період пікові показники захворюваності COVID-19 будуть досягати п'яти тисяч нових випадків за добу.

"При максимальній захворюваності в Україні ми будемо фіксувати щодня від трьох до п'яти тисяч випадків зараження", - сказав Рубан.

Також глава Держспоживслужби столиці зазначив, що Київ буде залишатися в "помаранчевій" зоні карантину до весни наступного року.

Нагадаємо, за вівторок в Україні зафіксували майже 3,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

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