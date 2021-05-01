У поліції назвали кількість порушень за період посиленого карантину в Києві

За період посилення карантину у Києві поліцейські виявили понад 10 тисяч адміністративних правопорушень. Обмеження діяли з 20 березня по 30 квітня.
Про це повідомили у прес-службі поліції.
Поліція перевіряла дотримання протиепідемічних заходів та здійснювала перевірку спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті. Також патрулювали місця відпочинку.
У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали. З них: 957 на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення). Зокрема це - розважальні заклади, нічні клуби та ресторани.
На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Окрім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову.
У поліції попереджають, що й надалі посилено контролюватимуть дотримання правил карантину, хоч Київ вже вийшов з "червоної" зони.
Нагадаємо, з суботи у столиці діють обмеження, які відповідають "помаранчевій" зоні карантину.
Раніше повідомлялося, що після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі, які контролюватимуть дотримання обмежень.
Крім того, з 1 травня у Києві будуть скасовані спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.