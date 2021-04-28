Після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі

Після скасування локдауна в Києві 1 травня на вулиці вийдуть додаткові патрулі. Вони контролюватимуть дотримання карантинних обмежень у місцях масового скупчення людей.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилено. Зокрема, будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та муніципальної охорони.

"Вони будуть працювати в місцях масового скупчення людей, в парках і скверах. Під час великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть біля релігійних установ та міських кладовищ", - додав Кличко.