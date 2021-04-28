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Після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 12:42
Після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі Фото: посилені патрулі вийдуть на вулиці Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після скасування локдауна в Києві 1 травня на вулиці вийдуть додаткові патрулі. Вони контролюватимуть дотримання карантинних обмежень у місцях масового скупчення людей.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилено. Зокрема, будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та муніципальної охорони.

"Вони будуть працювати в місцях масового скупчення людей, в парках і скверах. Під час великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть біля релігійних установ та міських кладовищ", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ вирішив послабити локдаун, у зв'язку з чим з 5 травня знову працюватимуть школи та дитячі садки. А вже з 1 травня відкриються ресторани і ТРЦ.

Крім того, з 1 травня будуть скасовані спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті. Але киян просять користуватися громадським транспортом лише у разі термінової необхідності.

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