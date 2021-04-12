RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac

Автор: РБК-Україна

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже доставляється до регіонів. Її будуть застосовувати при вакцинації від COVID певних груп населення.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вакцина CoronaVac буде надана поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям і людям, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.

"Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac - інактивована вакцина, тобто на основі "вбитого" вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні - АКДС від дифтерії, коклюшу і правця - інактивована", - додав Степанов.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула до України 25 березня, вона налічує 215 тисяч доз. Загалом український уряд законтрактував майже 2 млн доз вакцини китайського виробництва.

Ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевий випробувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаCOVID-19Коронавірус
Читайте також
Johnson & Johnson почала поставки до ЄС однодозової COVID-вакцини
Прогноз погоди