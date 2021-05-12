Половина світу просить США допомогти з вакцинами від COVID-19: Байден розповів про проблему
Майже половина країн з усього світу просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу. Про проблему з вакцинами по всьому світу розповів президент США Джо Байден.
За словами Джо Байлена, йому телефонують 40% світових лідерів і просять допомогти з вакцинами від коронавірусу.
"Мені буквально телефонують 40% світових лідерів і запитують, чи можемо ми їм допомогти... Ми збираємося спробувати", - сказав Байден.
При цьому Байден зазначив, що США приділяє пріоритетну увагу вакцинації американців, але спробує допомогти й іншим країнам, які не можуть забезпечити населення вакцинами.
"Я думаю, що ми зможемо виготовити величезну кількість вакцин, які ми можемо зробити доступними", - сказав Байден.
Американський президент не уточнив, лідери яких конкретно країн зверталися до нього з цим проханням.
Нагадаємо, у США спостерігається надлишок вакцин від коронавірусу. Деякі штати стали відмовлятися від доз, які замовляли раніше.
Раніше повідомлялося, що жителі Канади летять за щепленнями від коронавірусу в США. Отримати вакцину там стало набагато простіше, ніж в Канаді.