Половина світу просить США допомогти з вакцинами від COVID-19: Байден розповів про проблему

Майже половина країн з усього світу просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу . Про проблему з вакцинами по всьому світу розповів президент США Джо Байден.

Про це писати AFP .

За словами Джо Байлена, йому телефонують 40% світових лідерів і просять допомогти з вакцинами від коронавірусу.

"Мені буквально телефонують 40% світових лідерів і запитують, чи можемо ми їм допомогти... Ми збираємося спробувати", - сказав Байден.

При цьому Байден зазначив, що США приділяє пріоритетну увагу вакцинації американців, але спробує допомогти й іншим країнам, які не можуть забезпечити населення вакцинами.

"Я думаю, що ми зможемо виготовити величезну кількість вакцин, які ми можемо зробити доступними", - сказав Байден.

Американський президент не уточнив, лідери яких конкретно країн зверталися до нього з цим проханням.