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Половина світу просить США допомогти з вакцинами від COVID-19: Байден розповів про проблему

Новость на русском → США, Середа 12 травня 2021 06:27
Половина світу просить США допомогти з вакцинами від COVID-19: Байден розповів про проблему Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Майже половина країн з усього світу просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу. Про проблему з вакцинами по всьому світу розповів президент США Джо Байден.

Про це писати AFP.

За словами Джо Байлена, йому телефонують 40% світових лідерів і просять допомогти з вакцинами від коронавірусу.

"Мені буквально телефонують 40% світових лідерів і запитують, чи можемо ми їм допомогти... Ми збираємося спробувати", - сказав Байден.

При цьому Байден зазначив, що США приділяє пріоритетну увагу вакцинації американців, але спробує допомогти й іншим країнам, які не можуть забезпечити населення вакцинами.

"Я думаю, що ми зможемо виготовити величезну кількість вакцин, які ми можемо зробити доступними", - сказав Байден.

Американський президент не уточнив, лідери яких конкретно країн зверталися до нього з цим проханням.

Нагадаємо, у США спостерігається надлишок вакцин від коронавірусу. Деякі штати стали відмовлятися від доз, які замовляли раніше.

Раніше повідомлялося, що жителі Канади летять за щепленнями від коронавірусу в США. Отримати вакцину там стало набагато простіше, ніж в Канаді.

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