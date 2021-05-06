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У Польщі мандрівників з трьох країн посадять на карантин, незважаючи на результат COVID-тесту

Автор: Наталья Скороход

В Польща мандрівників з трьох країн посадять на тижневий карантин. Це обов'язкова умова, навіть якщо результат COVID-тесту у людей, що приїхали буде негативним.

Про це повідомляють Польські новини.

Йдеться про мандрівників з Південної Африки, Індії та Бразилії, які прибули до Польщі. По прибуттю вони зможуть вийти з карантину на підставі проведеного тесту на коронавірус, не раніше, ніж через 7 днів після повернення в країну.

Зобов'язання щодо карантину вважається виконаним, якщо тест проводився медичною діагностичною лабораторією.

Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельскі, повідомив, що обов'язковий карантин для людей, що прибувають з цих країн пов'язаний з поширенням нових варіантів коронавірусу.

"Згідно з новими правилами, люди, які прибувають до Польщі з Південної Африки, Індії та Бразилії, більше не можуть бути звільнені з карантину на підставі тесту, проведеного протягом 48 годин після повернення в країну. Така можливість дозволена тільки через 7 днів", - повідомив Недзельскі.

Нагадаємо, в Польщі послабили карантинні обмеження. Полякам дозволили відвідувати торгові центри, але там залишилися обов'язкові правила.

Раніше повідомлялося, що у Польщі виявили індійський штам коронавірусу. Ним захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

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