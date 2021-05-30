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Японія продовжує карантин: в країні виявили рекордну захворюваність COVID-19

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Японія, Неділя 30 травня 2021 07:38
Японія продовжує карантин: в країні виявили рекордну захворюваність COVID-19 Фото: карантин продовжують в Японії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Японії влада оголосила про продовження обмежень. Це пов'язано зі зростанням випадків захворюваності коронавірусом в країні.

Про це повідомляє Japan Times.

Останні обмеження в Японії повинні були закінчиться в понеділок. Однак у п'ятницю в країні зафіксували новий рекорд по захворюваності коронавірусом - 1413 людей захворіло за добу.

У зв'язку з цим в Японії продовжують надзвичайний режим. Передбачається, що він триватиме до 20 Червня і діятиме в префектурах Токіо, Осака, Кіото, Хіого, Аїті, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма і Хіросіма.

У той же час, вже в суботу в уряді заявили, що обмежувальні заходи проти коронавірусу можуть бути збережені, навіть якщо надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19 в Токіо, Осаці та восьми інших префектурах буде скасовано, як було заплановано 20 червня.

"Уряд може скоротити надзвичайний стан до квазі-надзвичайних заходів, які дозволять місцевій владі вводити обмеження, такі як вимога про дострокове закриття закусочних", - заявив головний секретар Кабінету міністрів Кацунобу Като.

Він зауважив, що зараз дуже важливо стримувати поширення вірусу в країні. І додав, що уряду необхідно буде розглянути способи поліпшення ситуації з інфекцією, в тому числі за допомогою квазі-надзвичайних заходів, навіть після закінчення надзвичайного стану.

Ще один чиновник, член Виконавчої Ради японської медичної асоціації Сатоши Камаячі зазначив, що влада хоче підтвердити чітку тенденцію до зниження ситуації з інфекцією, перш ніж розглядати питання про скасування надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в Японії продовжили обмеження через коронавірус. Про це заявила влада.

Раніше повідомлялося, що коронавірус паралізував лікарні мегаполісу в Японії. Лікарі просять владу відмовитися від Олімпіади.

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