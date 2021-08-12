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Премія за вакцину: в Івано-Франківську вчителів заохочуватимуть до COVID-щеплень

Автор: Марія Кучерявець

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував заохочувати до вакцинації вчителів. Освітяни отримуватимуть премії за зроблене COVID-щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міського голови радіо "Західний Полюс".

"Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть - це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати преміями тих вчителів та вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися - отримуйте премію від міста", - сказав Марцінків.

За його словами, в місті є школи, де понад 90% вчителів вакцинувалися, а є заклади освіти, де отримали щеплення менше ніж 30% освітян.

Мер зазначив, що у школах і садочках необхідно збільшити кількість вакцинованих педагогів, щоб не переходили на дистанційне навчання.

Нагадаємо, у Полтаві після щеплення людям даруватимуть квитки в театр.

Додамо, у Дніпрі повністю вакцинованим від коронавірусу обіцяють безкоштовні проїзні квитки й знижки на кінотеатр.

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Івано-ФранківськпремияВакцина від коронавірусу