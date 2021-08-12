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Премия за вакцину: в Ивано-Франковске учителей будут поощрять к COVID-прививкам

Автор: Мария Кучерявец

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил поощрять к вакцинации учителей. Педагоги будут получать премии за сделанную COVID-прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью городского головы на радио "Западный Полюс".

"Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировались - получайте премию от города", - сказал Марцинкив.

По его словам, в городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть заведения, где получили прививки менее чем 30% педагогов.

Мэр отметил, что в школах и садиках необходимо увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не переходили на дистанционное обучение.

Напомним, в Полтаве после прививки людям будут дарить билеты в театр.

Добавим, в Днепре полностью вакцинированным от коронавируса обещают бесплатные проездные билеты и скидки на кинотеатр.

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Ивано-ФранковскпремияВакцина от коронавируса