Президент Бразилії назвав COVID-19 частиною біологічної війни, натякнувши на Китай

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що пандемія коронавірусу є частиною біологічної чи хімічної війни. Він натякнув, що цю війну нібито веде Китай.

Як припустив президент Бразилії, коронавірус міг бути створений у лабораторії Китаєм, щоб застосувати його проти інших країн з економічною метою. Він додав, що саме ВВП Китаю виріс найбільше під час пандемії коронавірусу.

"Це новий вірус, ніхто не знає, виник він в лабораторії чи від людини, яка з'їла хвору тварину. Але він є. Військові знають, що це частина хімічної, бактеріологічної та радіологічної війни. Невже нам не загрожує нова війна? ВВП якої країни виріс найбільше?", - сказав Болсонару.

Минулого року Китай, на відміну від інших держав світу, заявив про ріст ВВП на тлі пандемії коронавірусу. ВВП Китая минулого року виріс на 2,3%, досягнувши майже 14,7 трлн доларів. Водночас перший спалах коронавірусу було зафіксовано саме в Китаї - у місті Ухань. Саме звідти, попередньо, коронавірус і почав поширюватися світом.