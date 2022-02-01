Подорожувати з COVID-сертифікатом про бустер можна не одразу: що треба знати

В "Дії" запустили нові COVID-сертифікати, які засвідчують отримання бустерної дози вакцини. Українці зможуть з ним подорожувати, однак у МОЗ назвали умову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.
"Документом можна користуватися як всередині країни, так і для перетину кордону інших держав", - зазначив Ляшко.
За словами глави МОЗ, щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.
Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації про бустерну дозу. Як їх отримати - в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, у МОЗ уточнили терміни введення бустерної дози вакцини, там зазначають, що вона має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої.