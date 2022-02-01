Путешествовать с COVID-сертификатом о бустере можно не сразу: что нужно знать

"Документом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы других государств", - отметил Ляшко.

Что надо знать перед поездкой за границу?

По словам главы Минздрава, чтобы сертификат был действующим для пересечения границы, должно пройти 14 дней от момента прививки.

Сколько будет действовать документ?

Срок действия сертификата составит 270 дней со времени получения бустерной прививки.