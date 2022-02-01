UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путешествовать с COVID-сертификатом о бустере можно не сразу: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

В "Дие" запустили новые COVID-сертификаты, подтверждающие получение бустерной дозы вакцины. Украинцы смогут с ним путешествовать, однако в Минздраве назвали условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Документом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы других государств", - отметил Ляшко.

Что надо знать перед поездкой за границу?

По словам главы Минздрава, чтобы сертификат был действующим для пересечения границы, должно пройти 14 дней от момента прививки.

Сколько будет действовать документ?

Срок действия сертификата составит 270 дней со времени получения бустерной прививки.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения внедрило новые сертификаты вакцинации о бустерной дозе. Как их получить - в материале РБК-Украина.

Добавим, в Минздраве уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации