Як працюють церкви у Вербну неділю в Києві: список рекомендацій влади
В Україні сьогодні святкують Вербну неділю. Місцева влада звернулась до церков з рекомендаціями щодо святкування травневого свята.
Більш детально в матеріалі РБК-Україна.
Місцева комісія ТЕБ та НС у п'ятницю прийняла рішення про список рекомендацій для релігійних закладів. Місцева влада рекомендує:
- онлайн-режим богослужіння,
- храми мають забезпечити дезінфекцію будівлі та провітрення,
- дозволити 1 особу на 10 кв.м,
- забезпечити температурний скринінг тих, хто братиму участь у богослужінні, та масковий режим.
Зазначимо, святкування Вербної неділі проходить в таких умовах через пандемію коронавірусу. Ситуація з COVID-19 в Україні лишається напруженою, тому про послаблення обмежень мова не йде.
Крім того, Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, що передбачає забороня на проведення масових заходів, роботи ТРЦ, кафе та ресторанів. У МОЗ говорили, що місто може покинути цю зону найближчим часом.
Разом з тим, у місті діє посилений локдаун, який ввела місцева влада. Тому транспорт працює тільки за спецперепустками, а школи та дитячі садки закриті.
Нагадаємо, в Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. Зокрема, з цієї зони може вийти Київ.
Зазначимо, карантин в Україні продовжили до 30 червня.