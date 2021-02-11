Поширення коронавірусу з Китаю могло розпочатися восени 2019 року, - ВООЗ

За їх даними, понад 90 осіб у центральному Китаї були госпіталізовані з симптомами, схожими на COVID-19 за два місяці до того, як нову корокоронавірусну навирусную інфекцію виявили в Ухані в кінці 2019 року.

Дані про пацієнтів з пневмонією та іншими симптомами, схожими на COVID-19, група ВООЗ отримала від китайської влади. Це 92 випадки в 223 медустановах по всій провінції Хубей, де знаходиться епіцентр спалаху місто Ухань.

Приблизно третина з цих пацієнтів померла або відмовилася брати участь у тестах, розповів голова групи ВООЗ Пітер Бен Ембарек. Дві третини дали негативний результат в серологічних тестах, з допомогою яких шукають антитіла.

"Цифри не такі вже важливі. Важливо те, що ми дійсно не знаємо, наскільки надійні серологічні тести для виявлення антитіл до SARS-CoV-2 більш ніж через рік після зараження", - сказав Ембарек.