Реакції на COVID-щеплення: які є нормою і в якому випадку слід звернутися до лікаря

Після щеплення від коронавірусу можуть виникнути побічні реакції. Медики розповіли, які симптоми є нормальним явищем, а після яких необхідно звернутися до сімейного лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення лікаря-імунолога Федора Лапія.
За словами медика, не варто панікувати, якщо після вакцинації з’явилися:
Імунолог зазначив, що перелічені реакції є нормою і минають за кілька днів.
Втім, якщо такі симптоми не минули або самопочуття погіршується необхідно звернутися до сімейного лікаря.
Нагадаємо, у МОЗ відповіли на популярні питання українців щодо вакцинації від коронавірусу.
Зокрема, стало відомо, чи можна вживати алкоголь після щеплення та мочити місце уколу.