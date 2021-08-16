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Реакции на COVID-прививки: какие являются нормой и в каком случае следует обратиться к врачу

Автор: Мария Кучерявец

После прививки от коронавируса могут возникнуть побочные реакции. Медики рассказали, какие симптомы являются нормальным явлением, а после каких необходимо обратиться к семейному врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение врача-иммунолога Федора Лапия.

По словам медика, не стоит паниковать, если после вакцинации появились:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • сонливость или бессонница;
  • головокружение.

Иммунолог отметил, что перечисленные реакции являются нормой и проходят за несколько дней.

Впрочем, если такие симптомы не прошли или самочувствие ухудшается необходимо обратиться к семейному врачу.

Напомним, в Минздраве ответили на популярные вопросы украинцев относительно вакцинации от коронавируса.

В частности, стало известно, можно ли употреблять алкоголь после прививки и мочить место укола.

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