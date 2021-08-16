Реакции на COVID-прививки: какие являются нормой и в каком случае следует обратиться к врачу

После прививки от коронавируса могут возникнуть побочные реакции. Медики рассказали, какие симптомы являются нормальным явлением, а после каких необходимо обратиться к семейному врачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение врача-иммунолога Федора Лапия.
По словам медика, не стоит паниковать, если после вакцинации появились:
Иммунолог отметил, что перечисленные реакции являются нормой и проходят за несколько дней.
Впрочем, если такие симптомы не прошли или самочувствие ухудшается необходимо обратиться к семейному врачу.
Напомним, в Минздраве ответили на популярные вопросы украинцев относительно вакцинации от коронавируса.
В частности, стало известно, можно ли употреблять алкоголь после прививки и мочить место укола.