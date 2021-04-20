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Регулятор ЄС виявив зв'язок вакцини Johnson & Johnson з випадками тромбозів

Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) провело оцінку ризиків виникнення тромбозів у щеплених вакциною Johnson & Johnson. Регулятор ЄС заявив, що виявлена можливий зв'язок між препаратом і вкрай рідкісними ускладненнями у вакцинованих.

Про це повідомляє прес-служба EMA.

Регулятор підкреслив, що переваги вакцини Johnson & Johnson в боротьбі з коронавірусом і попередженням важких ускладнень та смертельних випадків значно перевищують ризик ускладнень.

"ЕМА виявила зв'язок вакцини з дуже рідкими випадками розвитку тромбозів. ЕМА підтверджує, що загальне співвідношення ризик/користь залишається позитивним... Попередження про ризик розвитку тромбозів повинно бути додано до інформації про продукт", - йдеться в повідомленні.

Комітет фармаконагляду ЕМА вивчив вісім повідомлень про тромбоемболічні ускладнення у вакцинованих в США, де щеплення зробили вже понад 7 млн осіб. Всі ускладнення розвивались у людей віком до 60 років протягом трьох тижнів після вакцинації. Більшість з них - жінки.

Відзначимо, що в ЄС вакцинація препаратом Johnson & Johnson ще не починалася.

Нагадаємо, Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

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Новини України ЕвросоюзВакцина від коронавірусу
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