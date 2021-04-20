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Регулятор ЕС выявил связь вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбозов

Автор: РБК-Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson. Регулятор ЕС заявил, что обнаружена возможная связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных.

Об этом сообщает пресс-служба EMA.

Регулятор подчеркнул, что преимущества вакцины Johnson & Johnson в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.

"ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в сообщении.

Комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных в США, где прививки сделали уже более 7 млн человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них - женщины.

Отметим, что в ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.

Напомним, Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

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Новости Украины ЕвросоюзВакцина от коронавируса
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