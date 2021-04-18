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Рішення по використанню вакцини Johnson & Johnson в США приймуть в найближчі дні

Автор: Олександр Білоус

Рішення про відновлення використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson може бути прийнято вже в п'ятницю, 23 квітня. Швидше за все, регулятори дозволять використання.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, виступаючи на каналі CBS, передає Reuters.

"Я буду дуже здивований, якщо відновлення не відбудеться в тому чи іншому вигляді до п'ятниці", - сказав він.

Минулого тижня американські регулятори рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson після шести випадків рідкісних тромбів головного мозку у жінок з 7 мільйонів осіб, які отримали вакцину в США.

Консультативна група Федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань планує зібратися 23 квітня, щоб обговорити наступні кроки щодо цієї вакцини.

Фаучі заявив, що він не знає, яким буде остаточне рішення, зазначивши, що є кілька можливостей.

"Один з варіантів - повернутися до її використання, але з деякими обмеженнями або попередженнями. Я думаю, що до п'ятниці ми дізнаємося відповідь", - додав він.

Нагадаємо, Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавіруса компанії Johnson & Johnson.

При цьому в Європейському агентстві з лікарських засобів відзначили, що зв'язок між вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson та утворенням тромбів поки не підтверджений.

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Новини України КоронавірусСполучені Штати АмерикиВакцина
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