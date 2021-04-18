Рішення по використанню вакцини Johnson & Johnson в США приймуть в найближчі дні

Рішення про відновлення використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson може бути прийнято вже в п'ятницю, 23 квітня. Швидше за все, регулятори дозволять використання.
Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, виступаючи на каналі CBS, передає Reuters.
"Я буду дуже здивований, якщо відновлення не відбудеться в тому чи іншому вигляді до п'ятниці", - сказав він.
Минулого тижня американські регулятори рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson після шести випадків рідкісних тромбів головного мозку у жінок з 7 мільйонів осіб, які отримали вакцину в США.
Консультативна група Федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань планує зібратися 23 квітня, щоб обговорити наступні кроки щодо цієї вакцини.
Фаучі заявив, що він не знає, яким буде остаточне рішення, зазначивши, що є кілька можливостей.
"Один з варіантів - повернутися до її використання, але з деякими обмеженнями або попередженнями. Я думаю, що до п'ятниці ми дізнаємося відповідь", - додав він.
Нагадаємо, Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавіруса компанії Johnson & Johnson.
При цьому в Європейському агентстві з лікарських засобів відзначили, що зв'язок між вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson та утворенням тромбів поки не підтверджений.