Решение по использованию вакцины Johnson & Johnson в США примут в ближайшие дни

"Я буду очень удивлен, если возобновление не произойдет в том или ином виде к пятнице", - сказал он.

На прошлой неделе американские регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson после шести случаев редких тромбов головного мозга у женщин из 7 миллионов человек, получивших вакцину в США.

Консультативная группа Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний планирует собраться 23 апреля, чтобы обсудить следующие шаги в отношении этой вакцины.

Фаучи заявил, что он не знает, каким будет окончательное решение, отметив, что есть несколько возможностей.

"Один из вариантов - вернуться к ее использованию, но с некоторыми ограничениями или предупреждениями. Я думаю, что к пятнице мы узнаем ответ", - добавил он.