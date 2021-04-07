Вчені спрогнозували захворюваність на COVID в Україні та назвали регіони-лідери
Захворюваність на коронавірус в Україні в найближчі тижні особливо не зміниться і буде залишатися на нинішньому рівні. Лідирувати за цим показником будуть сім регіонів.
Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.
Повідомляється, що, згідно з розглянутих сценаріїв, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.
Для України в цілому отримані такі прогнозні числові показники:
- середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 - 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 - 412;
- середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 - 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 - 442.
Фото: прогноз захворюваності на COVID-19 (nas.gov.ua)
Нагадаємо, вчені НАН вважають, що Україна вже виходить на плато захворюваності третьої хвилі COVID-19.
Раніше також стало відомо, що у Чернігові спостерігається найважча ситуація з захворюваністю на коронавірус з початку пандемії.