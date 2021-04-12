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Різкий спад випадків: в Україні 7856 нових COVID-заражень

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Крім того, за вчора померли від вірусу 287 людей, а одужали 5355 осіб.

У Дніпропетровській області за добу виявили більше 1 тисячі нових випадків, у Харківській області - 595, у Львівській області - 590, у Києві - 537.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 861 105 нових COVID-заражень, 37 301 смертельний випадок, 1 416 215 одужань від коронавірусу.

Відповідну інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він також написав на своїй сторінці у Facebook, що за вчора госпіталізували 2 770 осіб.

За добу в Україні зробили 40 109 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 20 831, методом ІФА - 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 145).

Нагадаємо, "червона зона" почала діяти в Харківській області. РБК-Україна писало, що саме заборонено з цього дня.

Разом з тим, Закарпатська область вийшла із "червоної" зони карантину.

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