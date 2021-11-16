Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні

Зони карантину

"Червона" зона +1

Станом на 16 листопада в "червоній" зоні карантину з максимальними обмеженнями знаходяться 18 регіонів - Київ і 17 областей:

Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська.

Вже з 18 листопада таких регіонів буде 19 - додасться Вінницька область. Разом з тим, за прогнозами Київської школи економіки, ця область буде останнім регіоном, що потрапив в "червону" зону. Однак, експерти уточнили, що поки цей прогноз враховує короткострокову перспективу - до кінця листопада.

Як відомо, у "червоній" зоні діють максимальні обмеження - заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів та театрів. Без обмежень можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС, ветклініки. Разом з тим, для вакцинованих передбачені послаблення - за умови 100% вакцинації персоналу та відвідувачів бізнес може працювати. Альтернативою вакцинації може бути ПЛР-тест або тест антиген.

Перші на вихід

Вчора в офісі президента відбулася чергова нарада щодо карантину, де анонсували вихід областей з "червоної" зони. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, перші на вихід - Херсонська та Луганська області. Зазначимо, Херсонська область стала першим регіоном "червоної" зони - жорсткі обмеження там діють з 15 жовтня.

Глава МОЗ Віктор Ляшко в ході брифінгу також анонсував початок виходу областей з "червоної" зони вже наступного тижня. Але, хто саме зможе послабити обмеження він не уточнив.

Експерти Київської школи економіки також анонсували можливий вихід областей із "зони локдауну" наступного тижня і назвали 4 явних кандидата - Київська, Луганська, Запорізька та Одеська області. Крім того, в KSE вважають, що до цієї четвірки може приєднатися і Львівська область.

Зазначимо, раніше в МОЗ зазначали, що середній час перебування регіону в "червоній" зоні становить 37 днів.

1000 гривень за вакцинацію

Президент України Володимир Зеленський анонсував виплати 1000 гривень для вакцинованих.

Хто зможе отримати - всі, хто пройшов повний курс вакцинації до і після 19 грудня.

Коли почнуться виплати - старт запланований на 19 грудня.

Як отримати - механізм виплат ще в розробці, але в ОП відзначили, що це будуть не готівкові гроші.

На що можна буде витратити гроші - культура, подорожі та спорт, повний список планують оголосити найближчим часом. Зокрема, Зеленський зазначав, що можна буде оплатити абонемент в спортзал, купити квиток в кіно, театр, на поїзд або літак.

"Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит - називайте як хочете - на перелік товарів і послуг",- пояснив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, зазначивши, що процес отримання грошей тими, у кого є "Дія", і тими, у кого немає буде відрізнятися.

Зазначимо, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом щеплення отримали 12 331 552 осіб, з них 8 887 415 осіб пройшли повний курс вакцинації (дві дози).