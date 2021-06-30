У Росії новий максимум з добової смертності від COVID-19

Повідомляється, що кількість летальних випадків через коронавірус зросла за добу на 669 проти 652 днем раніше - це максимум з початку пандемії.

Загалом з початку пандемії в Росії зафіксовано 135 214 летальних випадків. Умовна летальність в цій країні залишається на рівні 2,45%.

Також повідомляється, що за добу захворіли ще 21 042 особи. А загальне число зафіксованих заражень вже перевищило 5,5 млн.