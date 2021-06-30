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У Росії новий максимум з добової смертності від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Росії продовжує погіршуватися, зафіксовано новий максимум з добової смертності з початку пандемії. Також зростає і добова захворюваність.

Про це заявили у федеральному оперативному штабі, передає ТАСС.

Повідомляється, що кількість летальних випадків через коронавірус зросла за добу на 669 проти 652 днем раніше - це максимум з початку пандемії.

Загалом з початку пандемії в Росії зафіксовано 135 214 летальних випадків. Умовна летальність в цій країні залишається на рівні 2,45%.

Також повідомляється, що за добу захворіли ще 21 042 особи. А загальне число зафіксованих заражень вже перевищило 5,5 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія може ввести обов'язкове тестування на COVID при в'їзді з Росії через широке поширення штаму "Дельта".

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