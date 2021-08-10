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Зростання захворюваності на коронавірус триває четвертий тиждень поспіль, - KSE

Автор: Инна Собора

Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується. Хоч поточна ситуація залишається все ще контрольованою, рівень госпіталізацій вже перевищує виписки на 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр економіки охорони здоров’я KSE.

Зростання захворюваності триває четвертий тиждень поспіль.

"Наразі Сумська, Тернопільська та Херсонська області показують перевищення коефіцієнта виявлення на 4%. Найбільш критична ситуація - в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Сумарне зростання госпіталізацій в цих регіонах становить 100% усього зростання в Україні", - йдеится в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом KSE, в Україні в найближчі два тижні очікується спалах захворюваності коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, науковці прогнозують, що смертність від коронавірусу почне різко зростати у світі з початку вересня.

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