Рубан про вакцинацію в Києві: люди перестали робити друге щеплення

Київ є лідером з вакцинації від коронавірусу. Однак після першого щеплення, люди не роблять другу, що є проблемою.
Про це заявив глава Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".
"Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (столиці, - ред.) першою дозою і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблематика, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять. І це потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов'язковість другої дози", - заявив він.
Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зробили майже 100 тисяч щеплень від коронавірусу.
Крім того, відсьогодні в Києві запрацював новий центр вакцинації в Дарницькому районі.