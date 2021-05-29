У Румунії заявили про досягнення колективного імунітету проти COVID

На сьогодні Румунія з великою часткою ймовірності досягла колективного імунітету проти COVID . Більше половини населення вже перехворіло або пройшло вакцинацію.

Про це заявив голова Національного комітету Румунії з координації вакцинації від COVID Валеріу Георгіце, передає Agerpres .

"В даний час на національному рівні у нас, ймовірно, є колективний імунітет, отриманий як вакцинацією, так і природним шляхом. Тобто 30-35%, навіть до 50% вакцинованих і перехворілих. Це пояснює, чому на даний момент Румунія знаходиться в сприятливій ситуації", - зазначив Георгіце.

За його словами, майже 4,3 млн осіб вакциновані принаймні однією дозою.