Саудівська Аравія дозволить подорожувати вакцинованим громадянам

Несприйнятливими до коронавірусу будуть вважатися громадяни, які були повністю вакциновані від цієї хвороби або ж якщо вони отримали одну з дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до поїздки. Також несприйнятливими вважають і тих, хто перехворів і одужав протягом останніх шести місяців.

Зможуть подорожувати і саудівці віком до 18 років, які не мають доступу до вакцин, якщо вони нададуть страховку, схвалену центральним банком, згідно із заявою міністерства.

Таке ослаблення карантинних обмежень влада прийняла для того, щоб спонукати саудівців до вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що вже було введено понад дев'ять мільйонів доз вакцини в країні, де проживає більше 34 мільйонів осіб.