Саудовская Аравия разрешит путешествовать вакцинированным гражданам

Невосприимчивыми к коронавирусу будут считаться граждане, которые были полностью вакцинированы от этой болезни или же если они получили одну из дозу вакцины не менее чем за 14 дней до поездки. Также невосприимчивыми считают и тех, кто переболел и выздоровел на протяжении последних шести месяцев.

Смогут путешествовать и саудовцы в возрасте до 18 лет, которые не имеют доступа к вакцинам, если они предоставят страховку, одобренную центральным банком, согласно заявлению министерства.

Такое ослабление карантинных ограничений власти приняли для того, чтоб побудить саудовцев к вакцинации.

Министерство здравоохранения сообщает, что уже было введено более девяти миллионов доз вакцины в стране, где проживает более 34 миллионов человек.