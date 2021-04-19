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Сьогодні-завтра щеплення вакциною Pfizer почнуть робити по всій країні, - Ляшко

Автор: Андрій Василюк

18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech зробили щеплення першим 366 особам в трьох регіонах Київській, Волинській та Сумській областях. Протягом 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом долучаться усі регіони країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C. За словами головного санлікаря, Україна забезпечує відповідний холодовий ланцюг.

"18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech щеплено перші 366 осіб, розпочали вакцинацію із трьох регіонів - Київської, Волинської та Сумської областей. Протягом 19 та 20 квітня до процесу вакцинації долучаться усі регіони країни", - пообіцяв Ляшко.

Він повідомив, що для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer, які Україна отримала в межах міжнародної ініціативи СOVAX, за результатами відкритого тендеру проектом "Безпечні та доступні ліки" (SAFEMed, USAID) обрано приватну логістичну компанію ТОВ "Фармасофт".

Ляшко пояснив, що логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставляє партії вакцини з центрального складу в Києві, де вони зберігаються у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за визначеним графіком. На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C. З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забирають працівники мобільних бригад, складають її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджають у місця проведення щеплення.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, - до 30 днів з моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

Нагадаємо, в Україні вчора, 18 квітня, стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. За добу зробили 366 щеплень в трьох областях.

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