В Україні почали робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer
Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочалася вакцинація населення препаратом Comirnaty від компаній Pfizer та BioNTech. Перші щеплення вакциною Comirnaty зробили у Київській області.
Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook.
Київська область отримала перші 1170 доз вакцини компанії Pfizer для щеплення працівників і мешканців будинків для людей похилого віку.
"Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення", - розповіли в ОДА.
Сьогодні вакцинація має початися у двох спеціалізованих закладах Київської області. У Бородянському психоневрологічному інтернаті вакцинують 78 працівників та 42 мешканців, а в Білоцерківському психоневрологічному інтернаті - 84 працівників та 12 мешканців.
Серед перших щеплення вакциною Comirnaty отримала в.о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату Інна Іваненко.
Фото: в Україні стартувала вакцинація препаратом Pfizer (facebook.com/koda.gov.ua)
Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.
Як розповіли в МОЗ, першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.
Додамо, вчора вакцину Pfizer почали розвозити до регіонів України. Першою вакцину мала отримати Київська область.