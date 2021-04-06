Північна Корея відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через коронавірус

Північна Корея заявила, що може відмовитися від участі в Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.

Рішення про відмову від участі в Олімпійських іграх прийняли в міністерстві спорту Північної Кореї після засідання Національного олімпійського комітету. Там говорили про захист спортсменів від "світової кризи суспільної охорони здоров'я, викликаного COVID-19".

В Південній Кореї висловили співчуття з приводу такого рішення Північної Кореї. Там сподівалися, що Олімпійські ігри в Токіо можуть надати двом сторонам можливість поліпшити відносини.