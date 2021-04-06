Північна Корея відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через коронавірус
Північна Корея заявила, що може відмовитися від участі в Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Associated Press.
Рішення про відмову від участі в Олімпійських іграх прийняли в міністерстві спорту Північної Кореї після засідання Національного олімпійського комітету. Там говорили про захист спортсменів від "світової кризи суспільної охорони здоров'я, викликаного COVID-19".
В Південній Кореї висловили співчуття з приводу такого рішення Північної Кореї. Там сподівалися, що Олімпійські ігри в Токіо можуть надати двом сторонам можливість поліпшити відносини.
В той же час міністр Олімпійських ігор в Японії Тамайо Марукава заявила, що поки що немає точних підтверджень про таке рішення і вона не може журналістам відразу прокоментувати це питання. Також Олімпійський комітет Японії заявив, що Північна Корея поки ще не повідомила його про те, що не буде брати участь у змаганнях в Токіо.
Нагадаємо, Китай обіцяє забезпечити вакцинами спортсменів на Олімпійських іграх. Також там готові надати вакцини 80 країнам і трьом міжнародним організаціям.
Раніше повідомлялося, що Японія попросила скоротити склад іноземних делегацій на Олімпійських іграх у цьому році. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.