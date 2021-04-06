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Північна Корея відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через коронавірус

Новость на русском → Північна Корея, Вівторок 06 квітня 2021 06:29
Північна Корея відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через коронавірус Фото: Олімпійські ігри в Токіо (Associated Press)
Автор: Наталья Скороход

Північна Корея заявила, що може відмовитися від участі в Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

Рішення про відмову від участі в Олімпійських іграх прийняли в міністерстві спорту Північної Кореї після засідання Національного олімпійського комітету. Там говорили про захист спортсменів від "світової кризи суспільної охорони здоров'я, викликаного COVID-19".

В Південній Кореї висловили співчуття з приводу такого рішення Північної Кореї. Там сподівалися, що Олімпійські ігри в Токіо можуть надати двом сторонам можливість поліпшити відносини.

В той же час міністр Олімпійських ігор в Японії Тамайо Марукава заявила, що поки що немає точних підтверджень про таке рішення і вона не може журналістам відразу прокоментувати це питання. Також Олімпійський комітет Японії заявив, що Північна Корея поки ще не повідомила його про те, що не буде брати участь у змаганнях в Токіо.

Нагадаємо, Китай обіцяє забезпечити вакцинами спортсменів на Олімпійських іграх. Також там готові надати вакцини 80 країнам і трьом міжнародним організаціям.

Раніше повідомлялося, що Японія попросила скоротити склад іноземних делегацій на Олімпійських іграх у цьому році. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.

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