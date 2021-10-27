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Шмигаль: COVID-обмеження можна буде зняти при вакцинації 70% населення

Автор: Юлія Бойко

Карантинні обмеження через COVID можна буде зняти по всій Україні при вакцинації 70% населення. Йдеться про вакцинацію хоча б 20 млн дорослих українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єра Дениса Шмигаля за підсумками поїздки в Донецьку область.

За його словами, Україна витратила мільярди гривень на закупівлю вакцин.

"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемія практично буде подолана, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що цю кількість вдасться провакцинувати, якщо Україна досягне темпів по 1,5 млн щеплень на тиждень.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабмін не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка тільки почала відновлюватися, а жорсткі обмеження будуть стримувати зростання ВВП.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні хоч однією дозою вакцинувалися вже 30% дорослих українців.

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Денис ШмигальКарантинВакцинація