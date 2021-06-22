Шмигаль доручив прискорити відкриття центрів вакцинації від COVID

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити процес відкриття центрів вакцинації від COVID в регіонах. Такі центри відкрилися ще не у всіх областях.
Про це він заявив на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, передає сайт президента.
За його словами, за минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужали. Активних хворих на сьогодні 25 120 при тому, що в пік захворюваності було майже 420 000.
Крім того, Шмигаль зазначив, що в країні йде активна кампанія з вакцинації, в рамках якої зроблено понад 2 млн щеплень.
"Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Міністерство розвитку громад і територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрилися, і допомогти прискорити цей процес", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі пункти масової вакцинації підключили до сервісу Helsi.me, це дозволить записатися на щеплення в зручний час і не витрачати час на черги.
Минулого тижня в Україні фіксували новий добовий рекорд за кількістю вакцинованих - майже 82 000 осіб.