У Шотландії заявили, що коронавірус "Дельта" не викликає нових симптомів

Директор з клінічної роботи Шотландії, професор Джейсон Лейч заявив, що варіант коронавірусу "Delta" не викликає нових або якихось інших симптомів. За його словами, наразі продовжують домінувати класичні симптоми.

Про це він сказав Sky News .

При цьому він наголосив, що варіант "Дельта" вже став домінуючою формою COVID у Великій Британії.

За його словами, класичні симптоми все ще найпоширеніші. Він також закликав людей проходити обстеження, якщо вони занепокоєні станом свого здоров'я.