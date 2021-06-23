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Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, - секретар РНБО

Автор: Дмитро Левицький

В Україні зафіксували випадки штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Цим штамом коронавірусу інфікувалися 2 людини.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "ТСН".

Як повідомляє "ТСН", секретар РНБО розповів про двох інфікованих новим штамом коронавірусу - це 66-річна жінка та 16-річна дитина. Вони нещодавно повернулися з Росії, а симптоми хвороби з'явилися вже в Україні, де їм і зробили тест на коронавірус.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватні та дві державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - сказав Данілов.

Наразі інфіковані перебувають в Олександрівській лікарні Києва. Їх стан стабільний.

Нагадаємо, до цього в Центрі громадського здоров'я говорили, що станом на 22 червня в Україні не було підтверджено випадків штаму "Дельта".

Водночас глава комітету ВР з питань здоров'я нації говорив, що Україна не може самостійно визначати "Дельта" штам коронавірусу.

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РНБООлексій ДаніловКоронавірус