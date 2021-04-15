На наступному тижні "червону" зону можуть покинути дві області, - KSE

Чернівецька та Львівська області наступного тижня зможуть вийти з "червоної" зони карантину. Також близькі до виходу з червоного рівня епідемічної небезпеки Харківська та Одеська області
Про це йдеться в прогнозі KSE.
"Чернівецька та Львівська область вже наступного тижня можуть вийти з "червоної" зони епіднебезпеки", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
Він також порадив Львівській області збільшити рівень тестування на коронавірус на 50%.
За прогнозом KSE, в "червону" зону може потрапити Дніпропетровська область.
Нагадаємо, станом на 15 квітня у "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Також додалися Полтавська, Сумська і Харківська області.
Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною".
За словами міністра Максима Степанова, найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Київській, Львівській та Полтавській областях.